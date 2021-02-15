В Киеве девочка выпала с балкона 14-го этажа

В Дарницком районе Киева в понедельник, 15 февраля, с балкона многоэтажки выпала 13-летняя девочка.

Несовершеннолетняя погибла на месте происшествия. Об этом сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в столице.

Инцидент произошел по улице Княжий Затон. По предварительной информации, погибшая была местной жительницей. Она упала с высоты 14-го этажа.

Было ли это самоубийство, в полиции не уточнили. Пресс-служба указала, что обстоятельства трагедии и ее причины предстоит выяснить правоохранителям, следственно-оперативная группа проводит проверку.

"После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL:

В Киеве 9 февраля патрульные полицейские спасли мужчину, который решил спрыгнуть с балкона 14-го этажа, оставив дома четверо малолетних детей.

2 февраля в Голосеевском районе Киева из балкона 17-го этажа выпала 13-летняя девочка. Рюкзак и телефон погибшего ребенка остались на лестничной клетке.