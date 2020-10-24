Киев накрыла волна грабежей: на женщин нападают даже утром, а мужчин пытаются "нейтрализовать"

За неделю, с 17 по 23 октября, в столице произошло более двадцати грабежей – таковы официальные данные полиции Киева. Преступники вырывают у женщин сумки и телефоны, а мужчин бьют по голове и забирают деньги.

О некоторых нападениях OBOZREVATEL рассказали собственные источники и посоветовали, как не стать жертвой грабителей. Подробнее – в нашем материале.

Опасно даже утром

Большое заблуждение думать, что нападения происходят исключительно в вечернее или ночное время. Это не так.

По информации источников OBOZREVATEL, грабят на улице даже ранним утром. Так, 20 октября в Деснянском районе Киева жертвой грабителя стала 57-летняя женщина. Неизвестный напал на нее около 6 часов на Выгуровском бульваре и отобрал сумку с мобильным телефоном и тысячей гривен.

А в Оболонском районе около 14 часов преступник забрал у 33-летней женщины мобильный телефон. Это произошло на проспекте Героев Сталинграда.

19 октября сумки и телефона лишилась 49-летняя женщина. Неизвестный совершил грабеж около 12 часов на ул. Соломенской.

Не стоит терять бдительности и когда заходите в дом. Редко, однако нападения происходят и там. Так, 19 октября в подъезде многоэтажки на ул. Волошина (Соломенский район) преступник отобрал у 43-летней женщины сумку, телефон и около 3 тысяч гривен. Это произошло около 17 часов.

Мужчин "отлавливают" по одному

Ежедневно жертвами грабителей на улицах столицы становятся и мужчины. Причем преступления также происходят в разное время суток.

В Днепровском районе днем 19 октября у 62-летнего киевлянина на ул. Азербайджанской грабитель отобрал мобильный телефон. А поздним вечером 18 октября на проспекте Тычины двое преступников напали на 47-летнего мужчину и забрали у него сумку с документами, вещами и почти 4 тыс.грн.

А вот в Голосеевском районе двое грабителей решили "нейтрализовать" жертву – нанесли 31-летнему мужчине удар по голове, а уже потом забрали кошелек с примерно 30 тыс. грн. Нападение произошло на ул. Тарасовской. Правоохранители смогли оперативно задержать подозреваемых – им по 22 и 26 лет. Один из злоумышленников в марте текущего года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного правонарушения.

Советы оперативников

Сотрудники правоохранительных органов говорят, что много краж и грабежей происходит, когда человек находится на улице в наушниках и/или разговаривает по телефону.

"Слушать музыку – это прекрасно, но не стоит забывать о безопасности. Если уж никак не можете отказаться, то хотя бы слушайте одним ухом. Никаких шуток: пользуйтесь одним наушником – таким образом вы будете не настолько полно "уходить в себя" и сможете услышать, что происходит вокруг. Например, когда кто-то подбегает сзади", – рассказал оперативник.

По словам другого собеседника OBOZREVATEL, когда идете по улице, не стоит держать все время в руках мобильный телефон или же "зависать" в нем. Лучше спрятать его, например, в нагрудный карман.

"Никто не перекладывает ответственность на жертв преступлений, но стоит наконец-то осознать: светить на улице дорогие вещи и ценности – не лучшая идея, особенно если вы идете по улице в одиночку. Очень много телефонов преступники выхватывают на бегу и все происходит настолько быстро, что вы не успеете отреагировать", – объяснил правоохранитель.