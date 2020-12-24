Названы самые опасные районы Киева: где чаще грабят, нападают и убивают. Статистика

В Киеве, согласно официальной статистике полиции города, за 11 месяцев 2020 года было зафиксировано более 14 тысяч краж, около 1,1 тысячи грабежей, 150 разбоев, а также более 70 умышленных убийств.

OBOZREVATEL выяснил, какие районы столицы были самыми криминогенными.

Из всех совершаемых в столице преступлений, большее их количество относится к кражам –статья 185 (Тайное хищение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины.

Чаще всего воруют в магазинах – продукты питания, алкоголь и небольшая техника, из автомобилей – все, что имеет ценность, из карманов – кошельки, мобильные телефоны или просто деньги. И, естественно, квартирные кражи.

За такое преступление, в зависимости от тяжести, предусмотрено наказание – от штрафа до лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Так, в Киеве с января по декабрь совершили 14 329 краж. Из них больше всего зафиксировано в двух районах столицы:

Оболонский - 2 167;

Днепровский – 2 140;

Соломенский – 1 632;

Шевченковский – 1 577;

Деснянский – 1 567;

Дарницкий – 1 180;

Святошинский – 1 109;

Голосеевский – 997;

Подольский – 771;

Печерский – 766;

В киевском метрополитене – 197.

Среди имущественных преступлений, совершаемых в Киеве, также жители и гости столицы сталкиваются с грабежами. Это статья 186 (Открытое хищение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины. Чаще всего злоумышленники выхватывают у граждан мобильные телефоны или деньги из рук, выдирают сумки или борсетки, или срывают ювелирные украшения с шеи.

В зависимости от тяжести, за такое преступление предусмотрено наказание от штрафа или общественных работ и до лишения свободы на срок до тринадцати лет с конфискацией имущества.

Из 1 125 грабежей, совершенных в Киеве за 11 месяцев, больше всего зафиксировано в Днепровском районе.

Днепровский – 232;

Деснянский – 137;

Оболонский - 136;

Святошинский – 124;

Шевченковский – 120;

Соломенский – 114;

Дарницкий – 94;

Голосеевский – 67;

Подольский – 47;

Печерский – 29;

В киевском метрополитене – 3.

Несомненно, одним из самых громких и опасных преступлений, совершаемых в Киеве, можно назвать разбои. То есть, статья 187 (Нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, или с угрозой применения такого насилия) Уголовного кодекса Украины.

Это нападения с оружием на кредитные и банковские учреждения, на бизнесменов, занимающихся валютными операциями, нападения на людей с ножами или другим оружием на улицах, в подъездах и так далее. В зависимости от тяжести совершенного преступления разбойникам грозит наказание в виде лишением свободы на срок от трех лет до пятнадцати с конфискацией имущества.

Из 153 разбоев, больше всего зафиксировано в Святошинском районе:

Святошинский – 26;

Днепровский – 20;

Оболонский - 18;

Дарницкий – 18;

Деснянский – 14;

Соломенский – 16;

Шевченковский – 12;

Голосеевский – 10;

Печерский – 7;

Подольский – 4.

Несмотря на то, что в Киеве проживает около 3 миллионов человек, за 11 месяцев текущего года было зафиксировано 74 умышленных убийства. Согласно Уголовного кодекса Украины, статья 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Подобные преступления происходят в результате пьяных ссор, неприязненных отношений или корыстных побуждений.

Районами-лидерами по совершенным убийствам оказались Деснянский, Голосеевский и Шевченковский: