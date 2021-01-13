В Киеве мужчина выжил после падения с 5 этажа и принял полицию за ангелов. Видео 18+
В Киеве 12 января мужчина пытался совершить самоубийство и выпрыгнул с окна пятого этажа. Патрульных полицейских, которые нашли его, украинец принял за ангелов.
Видео с места инцидента, снятое нагрудной камерой копа, опубликовала пресс-служба патрульной полиции столицы в Facebook (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Правоохранители рассказали, что около полуночи на линию 102 позвонил мужчина. Он заявил, что его сын серьезно настроен уйти из жизни.
В квартиру на бульваре Дружбы Народов, где проживал сын заявителя, выехали патрульные – Денис Гуменюк и Ирина Мостепан. Дверь в жилище была незаперта, а внутри никого не было. Патрульный заметил, что одно из окон открыто, а внизу, на земле, лежит человек.
Правоохранители побежали к мужчине. Оказалось, что он жив и находится в сознании, хотя и получил травмы.
Когда украинец увидел патрульных, он спросил: "Вы ангелы?". Мужчина также поинтересовался, как их зовут.
До приезда медиков инспекторы оказывали пострадавшему домедицинскую помощь и поддерживали его разговорами.
Гражданин рассказал патрульным, что хотел совершить суицид из-за проблем в личной жизни, а также других причин. Сколько времени он беспомощно лежал на земле, пострадавший вспомнить не смог.
Осторожно, видео 18+!
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