В Киеве авто на высокой скорости влетело в велосипедиста и повисло на отбойнике. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
3 минуты
5,1 т.
ДТП с пострадавшим в Киеве

В Киеве в четверг, 29 апреля, произошло серьезное ДТП на Большой окружной. Легковой автомобиль сбил велосипедиста и застрял на отбойнике.

В результате пострадал водитель велосипеда. Об инциденте OBOZREVATEL сообщил очевидец.

На Большой окружной сбили велосипедиста
ДТП в Киеве на Большой окружной дороге

Как передает в Facebook dtp.kiev.ua, пострадавший попал в медицинское учреждение в критическом состоянии.

По данным сообщества, автомобиль Kia слетел с дороги, после чего врезался в велосипед.

Предварительно, водитель машины на высокой скорости двигался со стороны Пуща Водицы. О состоянии человека, который был за рулем Kia, пока не сообщается.

Фотографии с места столкновения:

Авария в Киеве
ДТП в Киеве с велосипедистом
Обувь пострадавшего
Авария в Киеве 29 апреля
В столице произошло дорожно-транспортное происшествие
Авто застряло на отбойнике
Колеса машины оказались над конструкцией
ДТП на Большой окружной

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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