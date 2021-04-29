В Киеве авто на высокой скорости влетело в велосипедиста и повисло на отбойнике. Фото

В Киеве в четверг, 29 апреля, произошло серьезное ДТП на Большой окружной. Легковой автомобиль сбил велосипедиста и застрял на отбойнике.

В результате пострадал водитель велосипеда. Об инциденте OBOZREVATEL сообщил очевидец.

Как передает в Facebook dtp.kiev.ua, пострадавший попал в медицинское учреждение в критическом состоянии.

По данным сообщества, автомобиль Kia слетел с дороги, после чего врезался в велосипед.

Предварительно, водитель машины на высокой скорости двигался со стороны Пуща Водицы. О состоянии человека, который был за рулем Kia, пока не сообщается.

Фотографии с места столкновения:

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В Соломенском районе Киева 29 апреля произошло тройное ДТП с участием маршрутки, грузовика и легкового авто. Пострадала пассажирка общественного транспорта.