Кандидата в депутаты Киевсовета уличили в организации "сетки" для подкупа избирателей

Кандидат в депутаты Киевского городского совета и его помощник организовали "сетку" подкупа избирателей, предлагая 1000 гривен за голос.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Правоохранители разоблачили злоумышленников.

"По данным следствия, они предлагали гражданам вознаграждение в сумме 1 тыс грн за один отданный голос за определенного кандидата на выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года. Распределение денег должно было происходить по схеме: 500 грн до выборов и столько же после предоставления подтверждения по голосованию за определенного кандидата", – сказано в сообщении.

Кандидата в депутаты и его помощника разоблачили во время передачи части денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

В ходе проведения обыска у них изъяли списки граждан одного из районов столицы, конверты с деньгами, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщении причастным лицам о подозрении.

Как писал OBOZREVATEL, в городе Кременная Луганской области правоохранители разоблачили в подкупе избирателей и задержали кандидата в мэры. Им якобы оказался сепаратист Владимир Струк, который в 2014 году поддерживал боевиков "ЛНР".