Изъяли оружие и корпуса гранат: полиция задержала угонщиков авто на Киевщине. Видео

Правоохранители задержали группу мужчин, которые могут быть причастны к угонам автомобилей в Киевской области. Ранее у них были проблемы с законом.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, в феврале-марте этого года, они якобы похитили четыре автомобиля (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мужчины проводили предварительную разведку места и использовали методы конспирации, избегая камер видеонаблюдения. Среди угнанных автомобилей – два Mitsubishi Outlander, Mitsubishi ASX и КИА Optima", – рассказали в полиции.

Во время обысков, у злоумышленников изъяли номерные знаки автомобилей, мобильные телефоны, рации, балаклавы, а также корпуса гранат, пистолет, ружье и патроны различного калибра.

Полицейские задержали 33-летний житель Броварского района, 28-летнего и 23-летнего уроженцев Черниговщины. Также разыскивается их 19-летний подельник. Злоумышленникам сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством.

Напомним, в Киевской области мужчина ради страховки продал Jaguar и заявил в полицию об угоне.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева двое мужчин избили жителя столицы, а потом угнали его автомобиль.