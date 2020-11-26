Известный в Украине фотограф снимал половые акты в переделанном авто
Транспорт был переоборудован для совершения развратных действий
Сохраненные видео нашли на компьютере фотографа
Известный в Украине фотограф, которого подозревают в развращении несовершеннолетних и малолетних в Киеве и области, снимал на видео некоторые половые акты.
Об этом рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов на видео, которое обнародовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"В его доме провели обыски, изъяты техника, фотоаппараты. Подозреваемый использовал арендованные квартиры и микроавтобус Vito, который принадлежит его сожительнице. Он соответствующим образом переоборудован для совершения развратных действий. Кроме этого, некоторые половые акты он снимал на видео", – отметил он.
После чего фотограф хранил видео на собственном компьютере.
"Сейчас проводится экспертиза и первый обзор говорит нам о том, что, возможно, после проведения соответствующих исследований его будут подозревать по ст. 301 (создание порнографии с участием детей)", – уточнил Небытов.
Также мать пострадавшей 15-летней девочки рассказала, что фотограф знакомился с жертвами на улице и после приглашал на съемки.
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