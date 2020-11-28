Известного фотографа Ктиторчука арестовали по статье за изнасилование: подробности, фото и видео
По данным правоохранителей, мужчина снимал на видео половые акты с участием детей
Ему грозит до 15 лет тюрьмы
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога
В субботу, 28 ноября, 56-летнему известному фотографу Александру Ктиторчуку избрали меру пресечения. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетних девочек.
Мужчину отправили под стражу на два месяца без права внесения залога, сообщили OBOZREVATEL в полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Заседание проходило в Святошинском районном суде Киева в закрытом режиме.
Расследование ведется по ч. 3 и 4 ст. 152 (изнасилование) и ч.1 ст.156 (развращение несовершеннолетних). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как отмечает ТСН, перед началом заседания Ктиторчук заявил, что не считает себя виновным. Также в виновность не верит его жена.
Ранее OBOZREVATEL писал, что полицейские Киевщины разоблачили 56-летнего мужчину, которого подозревают в развращении несовершеннолетних девочек.
Позднее выяснилось, что это известный в Украине фотограф, участник выставок Александр Ктиторчук.
В полиции уточнили, что фотограф снимал на видео некоторые половые акты с участием детей.