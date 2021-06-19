Под Киевом на ж/д мосту погиб ребенок, который ради фото лег между рельсов. 18+

В Ирпене Киевской области вечером в пятницу, 18 июня, 13-летний подросток забрался на железнодорожный мост, чтобы сделать фотографии для соцсетей. Мальчик погиб под колесами поезда.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook. Уточняется, что несовершеннолетний, будучи на мосту, заметил электропоезд и лег между рельсов.

Парень получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и умер на месте происшествия.

Правоохранителями было открыто уголовное производство по ч.1.ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Полиция Киевщины призывала родителей быть более внимательными к детям.

Копы также обратились к молодежи, подчеркнув: "Не пытайтесь ради ярких кадров повторять сцены из блокбастеров, ведь последствия могут быть трагическими".

Осторожно, кадры 18+!

Как ранее писал OBOZREVATEL: