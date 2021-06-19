Под Киевом на ж/д мосту погиб ребенок, который ради фото лег между рельсов. 18+
В Ирпене Киевской области вечером в пятницу, 18 июня, 13-летний подросток забрался на железнодорожный мост, чтобы сделать фотографии для соцсетей. Мальчик погиб под колесами поезда.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области в Facebook. Уточняется, что несовершеннолетний, будучи на мосту, заметил электропоезд и лег между рельсов.
Парень получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и умер на месте происшествия.
Правоохранителями было открыто уголовное производство по ч.1.ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Полиция Киевщины призывала родителей быть более внимательными к детям.
Копы также обратились к молодежи, подчеркнув: "Не пытайтесь ради ярких кадров повторять сцены из блокбастеров, ведь последствия могут быть трагическими".
Осторожно, кадры 18+!
Как ранее писал OBOZREVATEL:
7 июня в ожоговом отделении городской больницы Днепра скончался 12-летний ребенок. Мальчика срочно госпитализировали 22 мая после того, как его одежда загорелась во время игры с горючим веществом.
В городе Лисичанск Луганской области девочка, которая гуляла вместе с другом в "заброшке", упала с высоты. 13-летний ребенок погиб.