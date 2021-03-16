Иммунолог объяснил, почему Ляшко заболел после прививки от коронавируса

Иммунолог Федор Лапий сказал, что вакцина от коронавируса должна предупреждать тяжелое течение болезни. Поэтому нет ничего удивительного в том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заболел после прививки.

Кроме того, чтобы вакцина заработала, необходимо время. Об этом иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального университета Платона Шупика сказал 15 марта в прямом эфире ТСН.

"Вакцина от коронавируса предупреждает тяжелое течение COVID-19. Также нужно принимать во внимание то, что Виктор был вакцинирован 2 марта. А сегодня он получил подтверждение диагноза COVID-19, вакцина начинает работать через 12-14 дней", – пояснил Лапий.

Он считает, что болезнь у него будет протекать легко и время все прояснит. Иммунолог отметил, что Ляшко должен 14 дней пробыть на изоляции, несмотря на вакцинацию.

"То, что он получил вакцину, никоим образом не влияет на период изоляции. На сегодняшний день предусмотрено, что 14 дней – это минимум. Но, если будут определенные особенности COVID-19, температура, положительные повторные тесты – это будет влиять на продления периода изоляции", – подчеркнул Лапий.

Иммунолог добавил, что людей, которые сделали прививку от COVID-19, но заразились, будут лечить по стандартной схеме, поскольку это ни на что не влияет. Лапий также посоветовал вакцинированным носить маски, чтобы не заразиться или не распространять инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом несмотря на то, что недавно он получил прививку против COVID-19.