Грабители из квартиры с женщиной забрали 2 млн. Детали налета в Киеве

В Днепровском районе Киева трое воров проникли в квартиру девятиэтажного дома и забрали из сейфа крупную сумму в долларах и гривне.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло в день проведения местных выборов, 25 октября, в одном из домов по ул. Александра Бойченко. Трое мужчин подобрали ключ к входной двери и таким образом проникли в квартиру, где в то время находилась 74-летняя женщина.

"Один из преступников держал женщину в комнате, двое других искали деньги и ценности. Из сейфа они достали почти 70 тысяч долларов и 100 тысяч гривен, а также ювелирные изделия", – добавил источник.

По его словам, преступление произошло около 13 часов, а грабители действовали уверенно и даже нагло.

"Скорее всего на грабеж пошли по наводке, потому что дом самый обычный", – добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева вооруженный преступник напал на женщину. В тот же день на берегу озера в Деснянском районе нашли тело жестоко убитой женщины. По предварительной информации, она добровольно пошла за вероятным убийцей.