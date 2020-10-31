В Киеве грабители массово облачились в медицинские маски: где нападают и кому быть осторожнее

В Киеве за неделю с 23 по 29 октября по официальной статистике полиции произошло 23 грабежа и один разбой. Причем, все чаще преступники во время нападений используют медицинские маски, а это серьезно усложняет работу правоохранителей.

Что происходит – разбирался OBOZREVATEL.

Во время весеннего карантина из-за пандемии коронавируса уровень уличной преступности в Киеве серьезно снизился. Тогда не работал общественный транспорт, торговые центры и кафе, а большинство киевлян сидели по домам.

"Однако после отмены ограничительных мер ситуация с грабежами кардинально изменилась. Но, к сожалению, в пользу преступников", – рассказал источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

Причем, по его мнению, сейчас есть риск роста краж и грабежей на улицах столицы на фоне увеличения количества больных COVID-19 и, соответственно, возможного ужесточения карантина в ближайшее время.

"Это не парадокс. Смотрите, локдаун могут ввести при 15 тысячах заболевших за сутки, а 30 октября суточный прирост инфицированных составил рекордные более 8 тыс. человек (по всей Украине). В Киеве уже ограничены часы работы кафе и ресторанов, но на улицах много людей. И большинство нападений происходит, когда люди идут на работу/с работы или же просто в магазин. Такое впечатление, что грабители запасаются впрок – на случай возможного локдауна и, как следствие, уменьшения их криминальных доходов", – рассказал правоохранитель.

Также, по его словам, в столице продолжают орудовать гастролеры из более бедных городов и регионов.

В то же время сейчас грабители по-полной используют ситуацию с COVID-19 в своих целях.

"Если раньше чаще нападали в темное время суток, то теперь и утром, и днем. Маской на лице – медицинской или самодельной из спандекса – сейчас на улице никого не удивишь. А если лицо преступника скрыто, то пострадавшему сложнее описать его приметы и, конечно же, в случае поимки – опознать. Да и найти труднее", – объяснил собеседник OBOZREVATEL.

За последнюю неделю в столице произошел ряд нападений на мужчин. В Днепровском районе столицы 29 октября произошло два таких грабежа. Утром на улице Андрея Малышко преступник отобрал у 25-летнего киевлянина две тысячи гривен. А вечером на ул. Курнатовского грабитель отобрал сумку у 56-летнего мужчины.

Днем ранее в том же районе, но на бульваре Перова, неизвестный отобрал у 39-летнего мужчины деньги и мобильный телефон. Это произошло рано утром.

В Оболонском районе 27 октября преступник напал на 53-летнего киевлянина и буквально "залил" его из газового баллона. Это случилось в 16 часов на ул. Зои Гайдай. Добычей грабителя стало более 50 тысяч гривен.

А вот 25 октября в Соломенском районе вооруженный преступник в маске напал на 47-летнюю женщину. Как рассказали источники OBOZREVATEL, он приставил пистолет к голове жертвы, приказал раздеться, а потом отобрал деньги и золотые украшения. Циничное разбойное нападение произошло на ул. Соломенской около 7 утра.

Несколько советов:

Не светите мобильными телефонами, не держите их в руке во время передвижения по улице.

Не разговаривайте по телефону, когда заходите в подъезд и не заходит с незнакомым человеком в лифт.

Желательно носить сумки на длинном ремне/ручке, наискось через плечо – чтобы усложнить преступнику рывок из руки.

Документы и деньги лучше держать, например, в нагрудном кармане. В холодное время года это проще, чем летом.

По возможности, не ходите по одному – хотя бы в позднее время.