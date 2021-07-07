Голосеевский стрелок задержан, его увезли в полицейской машине. Фото и видео

Мужчина, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева, задержан. Его увезли в полицейской машине.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места событий. Злоумышленника выводили из здания несколько спецназовцев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

При этом он был только в шортах с голым торсом.

Для задержания правоохранителям пришлось выбить дверь квартиры, где прятался стрелок. Мужчина устроил в квартире поджог.

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