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Голосеевский стрелок задержан, его увезли в полицейской машине. Фото и видео
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Мужчина, который устроил стрельбу в Голосеевском районе Киева, задержан. Его увезли в полицейской машине.
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места событий. Злоумышленника выводили из здания несколько спецназовцев (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
При этом он был только в шортах с голым торсом.
Для задержания правоохранителям пришлось выбить дверь квартиры, где прятался стрелок. Мужчина устроил в квартире поджог.
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