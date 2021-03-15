Геращенко показал видео ДТП с пьяным водителем внедорожника и двумя погибшими

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал видео момента столкновения Toyota Land Cruiser с автомобилем Skoda в ночь на 15 марта, в котором погибли два человека.

Запись опубликована на его странице в Facebook. На ней видно, что легковушка остановилась на перекрестке, когда сзади на огромной скорости в нее врезался внедорожник (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Удар был такой силы, что "Шкоду" смяло почти полностью.

"28-летняя пьяная мразь, которая сегодня ночью убила двух ни в чем не виновных мужчину и женщину, задержана полицией и уже находится за решеткой. Полиция и прокуратура будут требовать в суде задержания мрази без права выхода под залог, потому что такие сволочи опасны для людей", – прокомментировал видео Геращенко.

Напомним, что водителю внедорожника уже объявили подозрение в совершении ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, авария произошла 15 марта в Деснянском районе Киева. Водитель Toyota Land Cruiser врезался в автомобиль Skoda, который остановился на красный сигнал светофора. В результате столкновения водитель и пассажирка "Шкоды" погибли.

Позднее появилась информация, что за рулем внедорожника якобы находился бывший сотрудник полиции охраны.