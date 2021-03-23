Геращенко: перед организаторами погромов на Банковой стояла задача – 'больше крови и ада'

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что участники погромов на Банковой 20 марта планировали устроить "кровавую баню" для сотрудников правоохранительных органов.

Об этом 23 марта в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко. Он отметил, что у организаторов была задача – "больше крови, больше ада".

Чиновник поблагодарил тех людей, которые вели себя мирно и не участвовали в насильственных действиях.

Геращенко добавил, что полиция пыталась образумить участников протеста.

"В субботу была вовсе не мирная акция. Это была заранее спланированная организаторами кровавая баня для сотрудников правоохранительных органов. Именно поэтому на месте была полиция диалога, которая сначала надеялась уговорить провокаторов не наступать, не бить стекла, не жечь ничего, но к ним не прислушались. Тогда мы поняли, что задача стоит только одна - "больше крови, больше ада", - подчеркнул он.

Ранее Геращенко заявил, что правоохранители задокументировали "каждую секунду" погромов и пообещал обнародовать фамилии подозреваемых. На следующий день, 23 марта, в полиции уточнили, что среди них семь человек. В то же время в МВД показали видео событий под Офисом президента.

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