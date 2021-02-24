Геращенко – о столкновениях под ОП: это вакханалия насилия, силовики не были вооружены

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что правоохранители не были вооружены дубинками и слезоточивым газом во время столкновений под Офисом президента в Киеве во вторник, 23 февраля.

Об этом сказал заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко в эфире канала "Украина 24" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы специально не выдавали полицейским ни дубинок, ни слезоточивого газа, ничего, чтобы не допустить насилия со стороны полиции", – объяснил Геращенко.

При этом замминистра отметил, что протестующие, которых он назвал "провокаторами", применили к силовикам грубую силу, что является недопустимым. Он обратился к украинцам с требованием митинговать, не нарушая Конституцию.

"Вчера к правоохранителям была задействована брутальная сила: полицейским и национальным гвардейцам брызгали прямо в лицо и глаза слезоточивым газом, были сорваны шлемы, сожжено государственное имущество отдельными лицами, которые выдают себя за патриотов. Мы не допустим такого отношения к полицейским. Мы требуем от митингующих митинговать в соответствии с Конституцией, что означает мирно, без насилия, без нападения на полицейских", – сказал Геращенко.

Замглавы МВД прокомментировал также ситуацию с экс-нардепом Владимиром Парасюком, который сорвал шлем с силовика и отдал его протестующим.

"Это нельзя оправдать, это нечестно и несправедливо. Господину Парасюку, я думаю, надо тоже позаботиться о том, что он должен отвечать за свои правонарушения. Безнаказанности быть не должно", – заявил замминистра.

В МВД сообщили, что с задержанными провели профилактические беседы и отпустили, было принято решение не привлекать их к уголовной ответственности.

На своей странице в Facebook Геращенко опубликовал видео, на котором собраны моменты применения силы к правоохранителям.

"То, что вчера было под Офисом Президента – это отнюдь не мирный протест. Это была вакханалия насилия, не имеет ничего общего с ценностями Революции Достоинства", – написал Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL: