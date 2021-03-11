Геращенко рассказал, что заставило 14-летнюю девочку выпрыгнуть с 18-го этажа в Киеве

Четырнадцатилетняя девочка, которая 9 марта спрыгнула с балкона 18-го этажа в Киеве, пошла на суицид из-за неразделенной любви с 15-летним мальчиком.

Об этом 11 марта в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко. Он уточнил, что к таким выводам пришли правоохранители, когда стали изучать ее контакты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Начали изучать ее социальные сети, контакты. Оказалось, что у нее была неразделенная любовь с 15-летним мальчиком, который, как ей показалось, ее бросил. Она решила, что единственный шанс в ее жизни – прыгнуть с 18-го этажа. Это реально страшно", – сказал Геращенко.

Он также призвал родителей и учителей внимательнее относиться к детям и реагировать на любые проявления суицидальных мыслей.

"Полиция не в состоянии бороться только с детскими суицидами. В первую очередь я обращаю внимание родителей и сотен тысяч учителей: отнеситесь серьезно к вопросу того, что дети начинают замыкаться в себе. Относитесь серьезно к тому, что Маша или Иван сказал, что у него есть суицидальные намерения. У нас в школах есть детские психологи и они должны вникать в каждый такой вопрос", – подчеркнул заместитель главы МВД.

Ранее стало известно, что девочка якобы шла с занятий по рисованию, позвонила матери и сказала, что уже направляется домой. После этого она зашла в 18-этажный дом, оставила куртку на общем балконе и прыгнула с верхнего этажа.

Отметим, что это не первый такой случай в Украине. Как уже писал OBOZREVATEL, в Дарницком районе столицы Украины 15 февраля с балкона многоэтажки выпала 13-летняя девочка, а в конце февраля в Чернигове 13-летний мальчик выпрыгнул с восьмого этажа дома, однако ему удалось выжить.