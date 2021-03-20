Геращенко назвал хулиганством действия сторонников Стерненко под Офисом президента

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал хулиганством действия сторонников осужденного Сергея Стерненко под Офисом президента – они облили здание краской и разбили стекла.

По его словам "Стране", это не является мирным митингом. Кроме того, некоторые его участники пытаются спровоцировать полицию на применение силы.

"Они хотят, чтобы полицейские избивали митингующих. Мы понимаем это, и потому пока просто фиксируем факты нарушений. И те, кто нарушают закон, будут привлечены к ответственности", – заявил Геращенко.

Замминистра МВД отметил, что полиция будет применять силу только в тех случаях, когда это предусмотрено законом.

"Рекомендую СМИ в полном объёме освещать происходящее под Офисом президента, чтобы граждане сами смогли оценить, что это за митинг – мирный протест или провокация насилия", – добавил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 20 марта, у Офиса президента собрались сторонники осужденного Сергея Стерненко. Из-за акции меры безопасности у здания были усилены.