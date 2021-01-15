Фура устроила дрифт на Южном мосту в Киеве из-за непогоды. Видео

В пятницу, 15 января, в Киеве на Южном мосту занесло грузовик MAN, который заблокировал движение другим авто.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы. Отмечается, что водитель фуры не справился с управлением из-за ухудшения дорожных условий.

"Во время заноса грузовик MAN "сложился", а результатом этого стало блокировка руля и пробитый топливный бак. А еще – неудобства для других участников движения в виде двух заблокированных полос для движения", – отмечено в сообщении.

Убирали грузовик с дороги коммунальные службы. Отмечается, что фуру удалось оттянуть за 40 минут.

Отметим, что 15 января, погода в Украине почти везде будет снежной, а температура воздуха снизится еще больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января в Киеве из-за снегопада образовались большие пробки.