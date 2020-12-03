В деле фотографа Ктиторчука появился интернатский ребенок: дал показания о насилии
Правоохранители нашли девочку, снимки которой якобы были в ноутбуке Александра Ктиторчука
По ее словам, два года назад она была изнасилована
Ребенок подробно рассказал о произошедшем
Сотрудники полиции Киевской области разыскали еще одну возможную жертву известного фотографа Александра Ктиторчука. Ребенок уже дал показания об изнасиловании в 12 лет.
Подробнее о резонансном деле – в материале OBOZREVATEL.
По утверждению источников, снимки с Мариной (имя изменено) были найдены на компьютере фотографа. После этого правоохранителям удалось установить личность девочки, которой сейчас 14 лет – она якобы воспитанница интерната.
"Осенью 2018 года Марина еще жила с матерью, которая впоследствии от нее отказалась. Произошла ссора, девочка сбежала из дома и позвонила своей подруге Ире, которая приехала к ней на такси и начала успокаивать. Потом эта подружка позвонила своему знакомому – Александру Ктиторчуку, который якобі через некоторое время приехал к ним в г. Украинка (Обуховский район Киевской области – Ред.) на автомобиле Mercedes Vito", – рассказал источник OBOZREVATEL.
Фотограф якобы предложил им вместе отдохнуть и забрал девочек в Киев. По просьбе Иры Марина села рядом с фотографом, который был за рулем.
"В это время мужчина неожиданно для девочки начал касаться ее груди. 12-летнему ребенку это не понравилось, она оттолкнула фотографа и предложила подруге поменяться местами. После этого мужчина начал щупать грудь Иры", - передал слова девочки собеседник OBOZREVATEL.
В Киеве мужчина с девочками пили алкоголь, который якобы купил фотограф. Естественно, что 12-летний ребенок быстро опьянел.
Марина рассказала, что она, опьяневшая, заснула на обустроенной постели в салоне микроавтобуса фотографа. А проснулась, когда почувствовала, что ее раздевают.
"Девочка открыла глаза и увидела фотографа, который снимал с нее одежду: шорты, кофточку и нижнее белье. Марина рассказала, что сопротивлялась, но взрослый мужчина, конечно, был сильнее и изнасиловал ее. В то время девочке было всего 12 лет и она была девственницей", – добавил источник.
Также собеседники издания в правоохранительных органах утверждают, что во время обыска у известного фотографа был изъят ноутбук, в котором хранились снимки обнаженной Марины и других девочек.
"Однако помимо снимков с этим ребенком есть и другие. Например, сделанные в том же Mercedes Vito. На одном фото маленькая девочка только в трусиках лежит на спине в салоне микроавтобуса с раздвинутыми ногами. Есть и полностью обнаженные дети – фото сделаны в студии и в каком-то подъезде за решеткой, которая закрывает выход на крышу", – рассказали источники.
Все подробности, в чем подозревают известного фотографа Александра Ктиторчука, можно прочитать в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
полицейские Киевщины разоблачили 56-летнего мужчину, которого заподозрили в развращении несовершеннолетних.
Позднее стало известно, что это известный фотограф Александр Ктиторчук.
В полиции заявили, что фотограф снимал на видео некоторые половые акты с участием детей.
28 ноября Ктиторчука отправили под стражу по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних.
Мать пострадавшей девочки рассказала, как ее дочь познакомилась с фотографом и что произошло потом.
Одна из пострадавших рассказала о том, что с ней произошло 10 лет назад.
В фотосессиях Ктиторчука принимали участие такие звезды, как Надежда Мейхер-Грановская, Оля Полякова с дочерью, Светлана Лобода, Ольга Горбачева, Наталья Могилевская, Влад Яма, Тина Кароль и другие.
В подозрении, предъявленному фотографу, пока что четыре эпизода изнасилований и развращения детей. жертвам от 12 до 15 лет. Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов надеется, что известность и связи фотографа не повлияют на ход следствия и на приговор.