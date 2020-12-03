В деле фотографа Ктиторчука появился интернатский ребенок: дал показания о насилии

Сотрудники полиции Киевской области разыскали еще одну возможную жертву известного фотографа Александра Ктиторчука. Ребенок уже дал показания об изнасиловании в 12 лет.

Подробнее о резонансном деле – в материале OBOZREVATEL.

По утверждению источников, снимки с Мариной (имя изменено) были найдены на компьютере фотографа. После этого правоохранителям удалось установить личность девочки, которой сейчас 14 лет – она якобы воспитанница интерната.

"Осенью 2018 года Марина еще жила с матерью, которая впоследствии от нее отказалась. Произошла ссора, девочка сбежала из дома и позвонила своей подруге Ире, которая приехала к ней на такси и начала успокаивать. Потом эта подружка позвонила своему знакомому – Александру Ктиторчуку, который якобі через некоторое время приехал к ним в г. Украинка (Обуховский район Киевской области – Ред.) на автомобиле Mercedes Vito", – рассказал источник OBOZREVATEL.

Фотограф якобы предложил им вместе отдохнуть и забрал девочек в Киев. По просьбе Иры Марина села рядом с фотографом, который был за рулем.

"В это время мужчина неожиданно для девочки начал касаться ее груди. 12-летнему ребенку это не понравилось, она оттолкнула фотографа и предложила подруге поменяться местами. После этого мужчина начал щупать грудь Иры", - передал слова девочки собеседник OBOZREVATEL.

В Киеве мужчина с девочками пили алкоголь, который якобы купил фотограф. Естественно, что 12-летний ребенок быстро опьянел.

Марина рассказала, что она, опьяневшая, заснула на обустроенной постели в салоне микроавтобуса фотографа. А проснулась, когда почувствовала, что ее раздевают.

"Девочка открыла глаза и увидела фотографа, который снимал с нее одежду: шорты, кофточку и нижнее белье. Марина рассказала, что сопротивлялась, но взрослый мужчина, конечно, был сильнее и изнасиловал ее. В то время девочке было всего 12 лет и она была девственницей", – добавил источник.

Также собеседники издания в правоохранительных органах утверждают, что во время обыска у известного фотографа был изъят ноутбук, в котором хранились снимки обнаженной Марины и других девочек.

"Однако помимо снимков с этим ребенком есть и другие. Например, сделанные в том же Mercedes Vito. На одном фото маленькая девочка только в трусиках лежит на спине в салоне микроавтобуса с раздвинутыми ногами. Есть и полностью обнаженные дети – фото сделаны в студии и в каком-то подъезде за решеткой, которая закрывает выход на крышу", – рассказали источники.

Все подробности, в чем подозревают известного фотографа Александра Ктиторчука, можно прочитать в нашем материале.

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