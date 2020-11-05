"Евробляхеры" перекрыли центр Киева, начались столкновения с полицией

В Киеве 5 ноября владельцы автомобилей на европейской регистрации перекрыли часть улицы Грушевского и устроили стычки с правоохранителями.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Патрульной полиции Киева дорога перекрыта от Крепостного переулка до Парковой дороги.

"На месте находятся сотрудники полиции, которые обеспечивают правопорядок", - рассказали в пресс-службе.

Позднее PavlovskyNEWS сообщил под Кабинетом Министров начались столкновения "евробляхеров" с полицией после того, как правоохранители попытались отобрать покрышки с дисками у протестующих. По словам полиции, они хотел их поджечь (Видео 18+).

Как сообщал OBOZREVATEL, владельцы авто на европейской регистрации требуют принять законопроект об отмене акцизного сбора на подержанные автомобили и "уравнять" их в правах с новыми.