"Евробляхеры" перекрыли центр Киева, начались столкновения с полицией
В Киеве 5 ноября владельцы автомобилей на европейской регистрации перекрыли часть улицы Грушевского и устроили стычки с правоохранителями.
Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Патрульной полиции Киева дорога перекрыта от Крепостного переулка до Парковой дороги.
"На месте находятся сотрудники полиции, которые обеспечивают правопорядок", - рассказали в пресс-службе.
Позднее PavlovskyNEWS сообщил под Кабинетом Министров начались столкновения "евробляхеров" с полицией после того, как правоохранители попытались отобрать покрышки с дисками у протестующих. По словам полиции, они хотел их поджечь (Видео 18+).
Как сообщал OBOZREVATEL, владельцы авто на европейской регистрации требуют принять законопроект об отмене акцизного сбора на подержанные автомобили и "уравнять" их в правах с новыми.