Еще одному участнику погромов на Банковой объявлено подозрение

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Криминал
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Еще одному участнику погромов на Банковой объявлено подозрение

Правоохранители вручили подозрение еще одному участнику погромов под Офисом президента в Киеве, которые произошли 20 марта.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел. В ведомстве уточнили, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

"Полицейские вручили подозрение в совершении хулиганства еще одному участнику акции под Офисом президента Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", – сказано в сообщении.

Фамилию подозреваемого в МВД не уточнили.

Ранее подозрение вручили задержанному Владу Сорду, а затем суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что правоохранители назвали фамилии семерых человек, которые, по данным следствия, били стекла, а также поджигали и обливали краской здание ОП. В сети опубликовали новые видео с якобы одним из них.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.

  • Уже 21 марта вход в Офис президента забили фанерой.

  • В полиции отметили, что по факту событий возле ОП было открыто уголовное производство.

  • В свою очередь организаторы акции заявили, что они не планировали бить окна.

  • Глава ОП Андрей Ермак во время переговоров с послами стран G7 отметил, что участники протеста были настроены на провокацию конфликта.

  • По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, организаторы погромов планировали устроить "кровавую баню" для сотрудников правоохранительных органов.

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