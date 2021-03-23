Еще одному участнику погромов на Банковой объявлено подозрение
Правоохранители вручили подозрение еще одному участнику погромов под Офисом президента в Киеве, которые произошли 20 марта.
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел. В ведомстве уточнили, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
"Полицейские вручили подозрение в совершении хулиганства еще одному участнику акции под Офисом президента Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", – сказано в сообщении.
Фамилию подозреваемого в МВД не уточнили.
Ранее подозрение вручили задержанному Владу Сорду, а затем суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, что правоохранители назвали фамилии семерых человек, которые, по данным следствия, били стекла, а также поджигали и обливали краской здание ОП. В сети опубликовали новые видео с якобы одним из них.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.
Уже 21 марта вход в Офис президента забили фанерой.
В полиции отметили, что по факту событий возле ОП было открыто уголовное производство.
В свою очередь организаторы акции заявили, что они не планировали бить окна.
Глава ОП Андрей Ермак во время переговоров с послами стран G7 отметил, что участники протеста были настроены на провокацию конфликта.
По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, организаторы погромов планировали устроить "кровавую баню" для сотрудников правоохранительных органов.