Еще одному участнику погромов на Банковой объявлено подозрение

Правоохранители вручили подозрение еще одному участнику погромов под Офисом президента в Киеве, которые произошли 20 марта.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел. В ведомстве уточнили, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

"Полицейские вручили подозрение в совершении хулиганства еще одному участнику акции под Офисом президента Украины. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения", – сказано в сообщении.

Фамилию подозреваемого в МВД не уточнили.

Ранее подозрение вручили задержанному Владу Сорду, а затем суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что правоохранители назвали фамилии семерых человек, которые, по данным следствия, били стекла, а также поджигали и обливали краской здание ОП. В сети опубликовали новые видео с якобы одним из них.

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