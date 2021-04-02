Еще одного участника погромов под ОП отправили под домашний арест

Одного из участников акции протеста под Офисом президента 20 марта Алексея Билковского отправили под домашний арест на два месяца, удовлетворив ходатайство прокуратуры. Его подозревают в поджоге дверей на входе в здание.

Такое решение в пятницу, 2 апреля, приняла судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова, сообщают "Ґрати" из зала суда. По информации группы "Гонор Киев" в Telegram, прокурор якобы знал о решении еще до того, как оно было объявлено официально.

"Прокурор не стал ждать решения судьи и ушел, как только судья ушла в совещательную комнату. На выходе позвонил кому-то и сказал, что "посадил Билковского на домашний арест". И это еще до вынесения решения", – сказано в сообщении.

Кроме поджога дверей, Билковский, по версии следствия, бросал неизвестные предметы в сторону ОП, а также писал оскорбительные надписи на фасаде здания. Сам Алексей все обвинения отрицал и заявил, что он протестовал мирно.

Напомним, что в четверг, 1 апреля, одного из организаторов акции протеста под Офисом президента 20 марта Сергея Филимонова отправили под круглосуточный домашний арест на два месяца.

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