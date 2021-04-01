Еще двух подозреваемых в погромах на Банковой отправили под домашний арест

Печерский райсуд Киева 1 апреля отправил под круглосуточный домашний арест еще двух участников протестов в поддержку осужденного Сергея Стерненко под Офисом президента – Давида Гаджимурадова и Артема Лисовца.

Их обоих подозревают в поджоге таблички с надписью "Президент Украины" на здании ОП в ходе акции, которая переросла в погромы. Об этом сообщают "Ґрати".

Отмечается, что решение по Гаджимурадову приняла судья Кристина Константинова. По версии прокуратуры, около 20:00 в воскресенье, 20 марта, он поджег аэрозольный баллончик и некоторое время удерживал пламя направленным на табличку.

Прокурор Андрей Садовский предположил, что подозреваемый может скрываться от следствия, скрывать доказательства или влиять на свидетелей, поэтому ему нужно выбрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Адвокат подозреваемого Андей Киченок ответил, что Гаджимурадов сам явился в суд и скрываться не планирует. Он также добавил, что в материалах дела нет доказательств, которые мог бы скрыть его подзащитный, а "свидетелями по делу проходят полицейские, на которых его клиент не может влиять".

Сам Давид Гаджимурадов сказал, что не состоит ни в какой организации и самостоятельно решил прийти акцию.

"Я не делал ничего из того, что могло бы кому-то или чему-то причинить вред", – добавил он.

Параллельно в Печерском райсуде Киева прошло заседание по Артему Лисовцу. Как сообщил адвокат Вадим Колокольников, судья Сергей Вовк тоже отправил его подзащитного под круглосуточный домашний арест.

Напомним, что ранее полиция объявила подозрение шести участникам митинга на Банковой в Киеве, во время которого произошли погромы. Также двум из них избрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. А 26 марта еще четверо митингующих получили административные протоколы за погромы на Банковой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 марта под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.