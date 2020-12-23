Экс-главу МИД Кожару будут судить за убийство главы правления "Интера"

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары по делу об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК) главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. В ведомстве уточнили, что, перед тем как застрелить бизнесмена, экс-министр ударил его пистолетом.

По данным следствия, в феврале 2020 года во время застолья в собственном доме в одном из сел Киево-Святошинского района у бывшего чиновника возник конфликт с гостем, который перерос в драку.

Во время драки обвиняемый взял пистолет и ударил мужчину в затылок, а затем выстрели в голову. В результате пострадавший скончался на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля в доме бывшего главы МИД Кожары в селе Чайки под Киевом было найдено тело главы правления "Интера" Старицкого с огнестрельным ранением головы.

Позднее в сети появились фото и видео с места гибели медиаменеджера. Также прокуроры раскрыли подробности трагедии.

25 марта бывшему министру объявили о подозрении по факту умышленного убийства.

В ноябре в суд был передан обвинительный акт против жены Кожары. По данным следствия, женщина сообщила правоохранителям недостоверные сведения во время допроса в качестве свидетеля, чтобы создать алиби мужу.