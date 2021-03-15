Двое иностранцев 'обнесли' квартиру в спальном районе Киева

В Киеве, полицейские по горячим следам поймали двух иностранцев, которые ограбили квартиру на Оболонской площади.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На пульт централизованного наблюдения управления полиции охраны в Киеве поступил сигнал "Тревога" из квартиры на Оболони.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители увидели, что из окна на втором этаже выпрыгивают двое мужчин. Злоумышленники бросились наутек, при этом, пытаясь, избавиться от похищенных вещей, но полицейские успели их догнать.

Правоохранители выяснили, что мужчины похитили из квартиры золотые украшения, деньги и мобильный телефон.

Их сразу же задержали. Злоумышленниками оказались 31-летний и 34-летний граждане другого государства. Сейчас правоохранители проверяют законность их пребывания на территории Украины.

За совершенное преступление злоумышленники могут попасть в тюрьму на шесть лет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в ночь на понедельник, 15 марта, в Деснянском районе Киева пьяный водитель Toyota на скорости влетел в автомобиль Skoda, в результате чего два человека погибли на месте ДТП.