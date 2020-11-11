Столкновение скорой и Porsche в центре Киева показали на видео

Правоохранители обнародовали видео ДТП с участием Porsche и автомобиля скорой помощи, в котором 10 ноября в Киеве пострадали 5 человек.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, авария произошла около полуночи на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Водитель скорой, с включенными проблесковыми маячками, пытался поскорее проехать перекресток, где только загорелся запрещающий сигнал светофора, в то же время водитель Porsche быстро начал движение на зеленый. Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи", – рассказали в полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве вечером во вторник, 10 ноября, произошло ДТП с машиной скорой помощи.