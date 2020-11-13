ДТП с участием такси в Киеве: стали известны новые подробности

В результате аварии на Окружной дороге в Киеве 13 ноября с участием автомобиля службы такси Uber погибли две женщины 41 и 60 лет.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, личные данные других пострадавших еще устанавливаются.

По данным телеканала "Украина 24", 41-летнюю женщину звали Елена, ее узнали соседи. Работала неподалеку в одном из МАФов. У погибшей осталась 20-летняя дочь и 11-летний сын.

"Я шел на остановку, чтобы поехать на работу, увидел здесь ДТП. Медработник кричала, что нужна помощь – подержать голову женщине, пока она ее перебинтовывала. Помог с этим, потом пытались вытащить мужчину из-под киоска. Но сказали, что этого не надо делать, потому что там серьезные травмы. После все отгородили, приехала полиция. Женщину забрали еще живой", – сказал свидетель.

Кроме того, издание сообщает, что один человек находится в 17-й городской больнице.

"Сегодня за несколько минут до 9 утра был госпитализирован потерпевший, 64 лет. Он пострадал в ДТП в качестве пешехода. Предварительно нас уведомила "скорая помощь", что будет массовое поступление, но поступил только один пациент, мужчина на инвалидном кресле, у него в анамнезе был инсульт", – рассказал завотделением политравмы Дмитрий Мясников.

Врач уточнил, что раненому еще потребуется операция.

Позже в полиции добавили, что водитель 1997 года рождения, он был трезв, согласно показаниям драгера. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Окружной дороге в Киеве 13 ноября автомобиль службы такси Uber сбил на остановке двух людей, еще одного мужчину зажало между авто и киоском.