Под Киевом столкнулись 4 авто, есть жертвы. Видео ДТП 18+

Под Киевом в субботу, 17 октября, произошло масштабное смертельное ДТП при участии четырех автомобилей.

Об этом на странице в Facebook сообщил "Киев Оперативный". Точное количество пострадавших и жертв пока не уточняется (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Известно, что столкновение случилось на дороге, которая идет из Академгородка в город Ирпень.

На видео с места аварии, которые записали проезжающие мимо очевидцы, видно, что две машины слетели на обочину. Одна из них дымилась. На месте инцидента работали полицейские.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября в Киеве на улице Тычины водитель на учебном автомобиле сбил женщину, которая уже почти перешла дорогу по пешеходному переходу.