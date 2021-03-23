На выезде из Киева авто после ДТП сжало, как консервную банку. Видео

Недалеко от Киева на Бориспольской трассе вечером в понедельник, 22 марта, произошла серьезная авария.

В ДТП серьезные повреждения получило легковое авто. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Легковушку Daewoo сжало, как консервную банку", – написал автор поста.

По данным dtp.kiev.ua, в ДТП есть пострадавший. Отметим, что официально эту информацию пока не подтвердили.

Предварительно, в Daewoo врезался грузовик. На кадрах, снятых из автомобилей, которые проезжали мимо места аварии, видно, что рядом с разбитой машиной была припаркована фура.

Детали о причинах ДТП предстоит выяснить правоохранителям.

Напомним:

в столице 22 марта снова поймали в нетрезвом состоянии водителя автомобиля, который в 2020 году пьяным сбил мать с ребенком.

Согласно данным патрульной полиции, в феврале в Киеве зафиксировали 7135 аварий. Это на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года – 6292. В результате ДТП 12 человек погибли, еще 261 – получили травмы. О самых резонансных дорожно-транспортных происшествиях последнего месяца зимы читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь 22 марта киевская полиция задержала неадекватного водителя Uklon, который разбил свой Volkswagen.