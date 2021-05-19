ДТП на "зебре" с экс-главной санэпидслужбы Киева: стало известно, почему отпустили 74-летнюю чиновницу

Бывший главный санитарный врач Киева Ирина Козлова, которая за рулем Nissan Juke якобы сбила человека на пешеходном переходе в Киеве, не находилась в состоянии алкогольного опьянения и объяснила, что не заметила пешехода. 74-летнюю женщину-водителя после аварии отпустили.

Об этом ТСН рассказала руководитель отделения преступлений транспорта следственного отдела Голосеевского управления полиции Марьяна Кухаревская. Потерпевшая – Наталья Дикая – вспомнила, что сразу после ДТП боли не почувствовала и поднялась на руки.

"Единственное, что почувствовала – это отсутствие зубов. Я повторяла: "Боже, у меня нет зубов, нет зубов", – а она подбежала и кричала, что поставит мне зубы", – рассказала Дикая.

У нее диагностировали также сотрясение мозга, гематомы по всему телу, травму копчика. Машина проехалась по девушке, но она чудом не получила ни одного перелома.

"Все врачи, которые меня видят, говорят, что это – чудо, что я выжила", – отметила Дикая.

Ей уже провели сложную и дорогостоящую операцию на зубах, требуется долгая реабилитация. Все расходы на себя обещала взять семья женщины, которая была за рулем, но потом на связь они выходить перестали.

"Ни копейки мы от нее не получили", – заявила потерпевшая.

Журналисты пытались связаться с Козловой. "Но ни на звонки, ни на сообщения женщина не отвечает. Однако в полиции уверяют, что они вызовут на допрос экс-чиновника. Кроме визита бывшей чиновницы, в полиции ждут еще и на результаты судмедэкспертизы. Если вину водителя докажут, то ей грозит до 3 лет лишения свободы. На такой же срок могут забрать водительские права", – сказано в материале.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Козлова якобы устроила ДТП, в результате которого пострадала женщина, еще 1 мая, но известно о ней стало лишь в понедельник, 17-го. По словам потерпевшей, автомобиль сбил ее на пересечении улиц Саксаганского и Антоновича, когда она переходила дорогу на зеленый свет светофора. Машина переехала пешехода четырьмя колесами и даже не притормозила.