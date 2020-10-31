Виновник смертельного ДТП в Киеве: пришел в себя, когда кто-то меня бил по лицу

Юрий Назаренко, водитель Land Rover, подозреваемый в смертельном ДТП на Крещатике в Киеве, в момент аварии возвращался из кардиоцентра, где прошел повторный осмотр после инсульта и операции.

Об этом следует из трансляции судебного заседания 31 октября, которая велась на Facebook-странице УНН. Отметим, 66-летний мужчина проживает один, его жена умерла.

По словам Назаренко, перед тем, как сесть за руль, он чувствовал себя хорошо. Ему стало плохо, когда он поворачивал на Крещатик. Мужчина заявил, что потерял сознание, хотя раньше у него такого не было.

"Я ехал от кардиоцентра, я проехал до поворота на Крещатик – это все, что я помню. Пришел в себя, когда кто-то меня бил по лицу, не помню, что там было.... Я ничего не понимал", – рассказал водитель о ДТП.

Назаренко на каталке в зале суда Скриншот трансляции

В суде также свидетельствовал врач, который рассказал, что у мужчины был инсульт, 19 октября его прооперировали. Затем был реабилитационный период, как сказал медик, без осложнений.

26 октября пациента выписали, а 30 октября он повторно приехал на осмотр. Запретов на управление автомобилем не было, водитель сам был должен решить, может ли он управлять транспортным средством. Врач также отметил, что подозреваемому пока нужен медицинский надзор.

По словам адвоката Назаренко, мужчине жаль за то, что произошло, он осознает свою вину и готов заплатить материальную компенсацию пострадавшим.

Видео с места аварии. Осторожно, 18+!

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