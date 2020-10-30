Смертельное ДТП на Майдане в Киеве: водитель Land Rover заявил, что очнулся только после аварии
Водитель внедорожника, который 30 октября врезался в толпу в центре Киева, заявил, что ему стало плохо за рулем и он потерял сознание.
Об этом OBOZREVATEL рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Напомним, Land Rover сбил насмерть двух человек на Майдане Незалежности, также есть пострадавшие.
"Водитель – 66-летний человек. Он заявил, что очнулся только когда уже все произошло. То есть, дальше ему будет предъявлено обвинение по статье 286 (Нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
В рамках досудебного следствия будут проведены экспертизы, которые должны дать ответ – что произошло. Не был ли он под действием лекарственных препаратов, алкоголя, наркотиков", – рассказал Геращенко.
Момент аварии записала камера видеонаблюдения. Осторожно, кадры 18+!
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 октября около 16 часов водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей. Далее внедорожник протаранил минимум 4 авто.
По данным нашего издания, водитель – киевлянин, пенсионер 1954 года рождения по фамилии Назаренко.
В аварии погибли двое людей, травмы получили еще минимум двое.