Смертельное ДТП на Майдане в Киеве: водитель Land Rover заявил, что очнулся только после аварии

Водитель внедорожника, который 30 октября врезался в толпу в центре Киева, заявил, что ему стало плохо за рулем и он потерял сознание.

Об этом OBOZREVATEL рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Напомним, Land Rover сбил насмерть двух человек на Майдане Незалежности, также есть пострадавшие.

"Водитель – 66-летний человек. Он заявил, что очнулся только когда уже все произошло. То есть, дальше ему будет предъявлено обвинение по статье 286 (Нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного следствия будут проведены экспертизы, которые должны дать ответ – что произошло. Не был ли он под действием лекарственных препаратов, алкоголя, наркотиков", – рассказал Геращенко.

Момент аварии записала камера видеонаблюдения. Осторожно, кадры 18+!

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