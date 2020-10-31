Очевидец о смертельном ДТП на Майдане: скорая нулячая, люди – равнодушные мрази с телефонами
Украинец, который видел аварию собственными глазами, рассказал, как медики оказывали помощь потерпевшим
Он также помогал пострадавшим и, по его словам, "руководил" действиями фельдшера
Мужчину возмутило то, что большинство свидетелей просто снимали инцидент на телефоны
Очевидец смертельного ДТП на Крещатике в Киеве, во время которого внедорожник влетел в толпу, раскритиковал действия медиков и зевак, снимавших происшествие на камеры.
О впечатлениях от увиденного написал на странице в Instagram Максим Яловцов, основатель ОО "Гражданская безопасность". Судя по рассказу, обнародованному в формате сторис, мужчина помогал оказывать первую помощь пострадавшим.
"В таком случае будет всегда больше рук с телефонами, чем с носилками", – написал пользователь сети.
Он рассказал, что сперва подошел к одной из машин, которую ударил внедорожник. Пассажирами оказались женщина маленьким ребенком. У матери было рассечено лицо и текла кровь, удар пришелся на правую сторону, где она сидела. Признаков травмирования у младенца не было.
Как рассказал очевидец, в аварии погибла пожилая женщина. "Я так понял, художник с майдана", – уточнил он.
Как сообщается в тексте, очевидец "перевернул ее в безопасное положение и через нос полилась кровь". По его словам, это могло свидетельствовать о сильном травмировании органов.
Пользователь нецензурно высказался о медике, который подъехал на место ДТП. Он утверждает, что сперва фельдшер подошел к мужчине-водителю, который устроил аварию, хотя тот мог говорить и двигаться. Когда очевидец сказал медику, что среди пострадавших есть тяжелые, тот побежал к женщине с ребенком.
"На слова: "Здесь бабушка сейчас умрет", – он к ней даже не подошел, а, мельком глянув, сказал: "Она умерла", – написал Яловцов.
Когда женщина-медик осматривала пострадавшую с переломами ног, он, как заявляется, руководил ее действиями и "сказал, чтобы посмотрела грудную клетку и живот".
"Скорая нулячая, люди равнодушные мрази с телефонами, а ваши знания и навыки в стрессовой ситуации упадут до животного рефлекса, часть алгоритмов просто выпала из головы", – подытожил очевидец аварии.
Он также сказал, что попросил хлоргексидин у сотрудников скорой, чтобы вытереть из руки кровь, но этого антисептика у медиков не оказалось.
Видео с места аварии. Осторожно, 18+!
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