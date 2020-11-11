В Киеве столкнулись скорая и Porsche, есть пострадавший. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
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ДТП Киев

В Киеве вечером во вторник, 10 ноября, произошло ДТП с машиной скорой помощи, в результате которого пострадал водитель медицинской бригады.

Авария случилась на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской. Об этом сообщается на Telegram-канале "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Указано, что удар пришелся левую сторону автомобиля скорой помощи, с которым столкнулся Porsche.

Скорая остановилась посреди дороги после удара

На записи с места происшествия можно услышать комментарий очевидицы о том, что Porsche якобы двигался на зеленый свет. Подчеркнем, что официальная причина аварии будет устанавливаться правоохранителями.

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Источник видео – "Киев Оперативный":

Сообщение "Киева Оперативного" в Telegram

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