В Киеве столкнулись скорая и Porsche, есть пострадавший. Видео

В Киеве вечером во вторник, 10 ноября, произошло ДТП с машиной скорой помощи, в результате которого пострадал водитель медицинской бригады.

Авария случилась на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской. Об этом сообщается на Telegram-канале "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Указано, что удар пришелся левую сторону автомобиля скорой помощи, с которым столкнулся Porsche.

На записи с места происшествия можно услышать комментарий очевидицы о том, что Porsche якобы двигался на зеленый свет. Подчеркнем, что официальная причина аварии будет устанавливаться правоохранителями.

Источник видео – "Киев Оперативный":

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