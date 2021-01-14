В Киеве пьяная девушка устроила ДТП с полицейским авто, пострадала правоохранитель – СМИ
В Киеве 13 января водитель легкового авто, предварительно, в нетрезвом состоянии, врезалась в автомобиль Национальной полиции. В результате пострадала патрульная, ее госпитализировали.
Об аварии на Харьковском шоссе сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua. Известно, что в ДТП попал автомобиль Ford Edge, который двигался в левом ряду в сторону Дарницкой площади.
Машина врезалась в полицейский Toyota Prius. Из-за столкновения также пострадали другие автомобили – Chevrolet Lacetti и Mazda 6.
По данным dtp.kiev.ua, тест на алкоголь девушки-водителя показал 2,47 промилле. Официального подтверждения этому пока нет.
Предлагаем посмотреть фото с места аварии:
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине за 2020 год произошло 168 107 дорожно-транспортных происшествий. Из них 26 140 – из пострадавшими или погибшими.
В авариях за год погиб 3 541 человек, 31 974 – получили травмы.
На дорогах Киевской области в 2020 году в результате нарушения водителями скоростного режима движения погибли 28 человек.