В Киеве пьяная девушка устроила ДТП с полицейским авто, пострадала правоохранитель – СМИ

В Киеве 13 января водитель легкового авто, предварительно, в нетрезвом состоянии, врезалась в автомобиль Национальной полиции. В результате пострадала патрульная, ее госпитализировали.

Об аварии на Харьковском шоссе сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua. Известно, что в ДТП попал автомобиль Ford Edge, который двигался в левом ряду в сторону Дарницкой площади.

Машина врезалась в полицейский Toyota Prius. Из-за столкновения также пострадали другие автомобили – Chevrolet Lacetti и Mazda 6.

По данным dtp.kiev.ua, тест на алкоголь девушки-водителя показал 2,47 промилле. Официального подтверждения этому пока нет.

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