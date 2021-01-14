В Киеве пьяная девушка устроила ДТП с полицейским авто, пострадала правоохранитель – СМИ

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
3,3 т.
ДТП с полицией

В Киеве 13 января водитель легкового авто, предварительно, в нетрезвом состоянии, врезалась в автомобиль Национальной полиции. В результате пострадала патрульная, ее госпитализировали.

Об аварии на Харьковском шоссе сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua. Известно, что в ДТП попал автомобиль Ford Edge, который двигался в левом ряду в сторону Дарницкой площади.

Ford Edge
Разбитый бампер Ford Edge

Машина врезалась в полицейский Toyota Prius. Из-за столкновения также пострадали другие автомобили – Chevrolet Lacetti и Mazda 6.

По данным dtp.kiev.ua, тест на алкоголь девушки-водителя показал 2,47 промилле. Официального подтверждения этому пока нет.

Предлагаем посмотреть фото с места аварии:

Водитель врезалась в авто полиции, которое ехало впереди
Повреждения на машине
Авария случилась на Харьковском шоссе
ДТП в Киеве 13 января
Полицейские оформляют ДТП
Поврежденное авто
В Киеве произошла авария с полицейскими
В результате инцидента пострадал один человек
Госпитализировали сотрудницу Национальной полиции
Номерные знаки авто
Вмятины на машине копов
В Киеве пьяная девушка устроила ДТП с полицейским авто, пострадала правоохранитель – СМИ
На месте работала полиция
Место аварии
Скриншот

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