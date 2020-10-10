В Киеве мужчина прыгнул с отбойника на автомобиль. Фото и видео смертельного ДТП
В Киеве на проспекте Победы в субботу, 10 октября, произошло смертельное ДТП – мужчина выпрыгнул с отбойника на автомобиль.
От полученных травм он скончался на месте аварии до приезда медиков, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Инцидент произошел около 20:00 в районе станции метро "Святошин".
Автомобиль Volkswagen двигался в сторону центра. Как сообщила девушка-водитель, мужчина резко пригнул в сторону машины.
На фото и видео с места аварии можно увидеть вмятину от удара на лобовом стекле авто.
Осторожно, 18+!
Видео с места ДТП:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Житомирской трассе возле села Капитановка Киевской области произошла серьезная авария – микроавтобус врезался в рекламный щит. Травмы получили около десяти человек.