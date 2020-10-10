В Киеве мужчина прыгнул с отбойника на автомобиль. Фото и видео смертельного ДТП

В Киеве на проспекте Победы в субботу, 10 октября, произошло смертельное ДТП – мужчина выпрыгнул с отбойника на автомобиль.

От полученных травм он скончался на месте аварии до приезда медиков, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел около 20:00 в районе станции метро "Святошин".

Автомобиль Volkswagen двигался в сторону центра. Как сообщила девушка-водитель, мужчина резко пригнул в сторону машины.

На фото и видео с места аварии можно увидеть вмятину от удара на лобовом стекле авто.

Осторожно, 18+!

Видео с места ДТП:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Житомирской трассе возле села Капитановка Киевской области произошла серьезная авария – микроавтобус врезался в рекламный щит. Травмы получили около десяти человек.