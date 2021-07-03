В Киеве на парковке столкнулись сразу 4 автомобиля. Фото массового ДТП

В Киеве в районе станции метро "Олимпийская" в субботу, 3 июля, произошло массовое ДТП. В аварию попали сразу четыре автомобиля.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Уточним, что дорожно-транспортное происшествие случилось на парковке "МегаМаркета", что по ул. Антоновича.

Как видно на фотографиях с места инцидента, четыре авто после столкновения стали в ряд. Транспортные средства получили повреждения бамперов и капотов.

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Есть ли в аварии пострадавшие, пока не сообщается. На месте ДТП работали сотрудники Национальной полиции, которым предстоит выяснить детали случившегося.

Напомним: в столице Украины с 1 по 30 июня правоохранители остановили почти 1,1 тыс. водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Сводку самых громких дорожно-транспортных происшествий за прошедший месяц можно посмотреть тут.

Как ранее писал OBOZREVATEL: