В Киеве на парковке столкнулись сразу 4 автомобиля. Фото массового ДТП

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
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ДТП в Киеве

В Киеве в районе станции метро "Олимпийская" в субботу, 3 июля, произошло массовое ДТП. В аварию попали сразу четыре автомобиля.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Уточним, что дорожно-транспортное происшествие случилось на парковке "МегаМаркета", что по ул. Антоновича.

Как видно на фотографиях с места инцидента, четыре авто после столкновения стали в ряд. Транспортные средства получили повреждения бамперов и капотов.

В Киеве произошло ДТП
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Есть ли в аварии пострадавшие, пока не сообщается. На месте ДТП работали сотрудники Национальной полиции, которым предстоит выяснить детали случившегося.

Транспортные средства столкнулись на парковке
Крышка капота из-за удара выгнулась
Участниками аварии стали сразу 4 машины
Водителям придется делать ремонт своих авто
Обстоятельства аварии выясняются
Место аварии в Киеве на карте
Авария на парковке возле супермаркета с 4 автомобилями

Напомним: в столице Украины с 1 по 30 июня правоохранители остановили почти 1,1 тыс. водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Сводку самых громких дорожно-транспортных происшествий за прошедший месяц можно посмотреть тут.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • За первые пять месяцев 2021 года на дорогах Украины Патрульная полиция зафиксировала 70 774 аварии. В них погиб 1001 человек, а еще 9887 – получили травмы различной степени тяжести.

  • О самых резонансных ДТП в стране, которые произошли в июне, читайте в нашем материале по ссылке.

  • В МВД для уменьшения смертности на дорогах решили, кроме повышения размеров штрафов за нарушение Правил дорожного движения, использовать автомобили-фантомы. Система заработала с 1 июля. На четыре таких автомобиля потратили 6,6 миллионов гривен.

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