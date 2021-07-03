В Киеве на парковке столкнулись сразу 4 автомобиля. Фото массового ДТП
В Киеве в районе станции метро "Олимпийская" в субботу, 3 июля, произошло массовое ДТП. В аварию попали сразу четыре автомобиля.
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Уточним, что дорожно-транспортное происшествие случилось на парковке "МегаМаркета", что по ул. Антоновича.
Как видно на фотографиях с места инцидента, четыре авто после столкновения стали в ряд. Транспортные средства получили повреждения бамперов и капотов.
Есть ли в аварии пострадавшие, пока не сообщается. На месте ДТП работали сотрудники Национальной полиции, которым предстоит выяснить детали случившегося.
Напомним: в столице Украины с 1 по 30 июня правоохранители остановили почти 1,1 тыс. водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Сводку самых громких дорожно-транспортных происшествий за прошедший месяц можно посмотреть тут.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
За первые пять месяцев 2021 года на дорогах Украины Патрульная полиция зафиксировала 70 774 аварии. В них погиб 1001 человек, а еще 9887 – получили травмы различной степени тяжести.
О самых резонансных ДТП в стране, которые произошли в июне, читайте в нашем материале по ссылке.
В МВД для уменьшения смертности на дорогах решили, кроме повышения размеров штрафов за нарушение Правил дорожного движения, использовать автомобили-фантомы. Система заработала с 1 июля. На четыре таких автомобиля потратили 6,6 миллионов гривен.