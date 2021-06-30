В Киеве маршрутка влетела в столб на скорости, пострадали пассажиры. Фото и видео

В Киеве на улице Курнатовского произошло ДТП с маршруткой № 476 – транспортное средство на скорости влетело в столб. Предварительно, несколько человек получили травмы.

Как передает Telegram-канал dtp.kiev.ua, маршрутное такси врезалось в опору на полном ходу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Несколько человек пострадали и были госпитализированы, остальные получили помощь медиков на месте", – сказано в сообщении.

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По предварительным данным, водитель общественного транспорта не пострадал. По его словам, в маршрутке отказали тормоза.

Сколько именно человек пострадало, пока не сообщается. Точную причину ДТП должны установить правоохранители, которые работали на месте аварии.

На фотографиях, сделанных очевидцами после аварии с маршруткой, видно карету скорой помощи.

Также видно, что транспортное средство довольно сильно пострадало. Оно в лобовую врезалось в столб, в результате чего лобовое стекло вылетело.

Напомним, в Оболонском районе Киева 30 июня из-за столкновения трех автомобилей на проспекте Степана Бандеры образовалось большая пробка. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

Как писал OBOZREVATEL: