В Киеве маршрутка влетела в столб на скорости, пострадали пассажиры. Фото и видео
В Киеве на улице Курнатовского произошло ДТП с маршруткой № 476 – транспортное средство на скорости влетело в столб. Предварительно, несколько человек получили травмы.
Как передает Telegram-канал dtp.kiev.ua, маршрутное такси врезалось в опору на полном ходу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Несколько человек пострадали и были госпитализированы, остальные получили помощь медиков на месте", – сказано в сообщении.
По предварительным данным, водитель общественного транспорта не пострадал. По его словам, в маршрутке отказали тормоза.
Сколько именно человек пострадало, пока не сообщается. Точную причину ДТП должны установить правоохранители, которые работали на месте аварии.
На фотографиях, сделанных очевидцами после аварии с маршруткой, видно карету скорой помощи.
Также видно, что транспортное средство довольно сильно пострадало. Оно в лобовую врезалось в столб, в результате чего лобовое стекло вылетело.
Напомним, в Оболонском районе Киева 30 июня из-за столкновения трех автомобилей на проспекте Степана Бандеры образовалось большая пробка. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.
Как писал OBOZREVATEL:
по статистике МВД, в Украине в среднем каждые 3 часа в ДТП погибает один человек, а травмы получают каждые 15 минут. В общем аварии в стране происходят каждые три минуты.
В Украине ремни безопасности использует всего каждый четвертый водитель. В то же время пояса могут сохранить жизнь 800 человек в год.