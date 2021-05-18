В Киеве бывшая санврач столицы переехала женщину на "зебре". Фото и видео травм и момента ДТП 18+

В Киеве 1 мая на пешеходном переходе Nissan Juke на скорости сбил женщину-пешехода. Как заявила сама потерпевшая Наталья Дикая, за рулем авто якобы была Ирина Козлова, которая 12 лет занимала должность главного санитарного врача столицы, а в последние годы возглавляла СЭС Шевченковского района.

На своей странице в Facebook 17 мая Дикая сообщила, что автомобиль сбил ее на пересечении улиц Саксаганского и Антоновича, когда она пересекала дорогу на зеленый свет светофора. Машина переехала пешехода четырьмя колесами и даже не притормозила. Пострадавшая также поделилась видео аварии (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Водитель остановил машину на 15 метров ниже места преступления, после того как на дорогу выбежали с криками свидетели. Благодаря чуду и своей комплекции, я осталась живой, а не раздавленной ​​под колесами машины", – рассказала женщина.

В результате ДТП у нее было выбито пять центральных зубов, разорвано десну. Дикая также получила сотрясение мозга, грыжу в позвоночнике, рассечение головы, многочисленные ушибы, раны, гематомы всего тела. Женщина перенесла операцию на челюсти.

По ее словам, семья виновницы ДТП обещала возместить расходы, но в результате передумала.

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Полный пост пострадавшей:

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