В Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком. Фото ДТП

В Киеве во вторник, 29 июня, произошло ДТП возле ТРЦ New Way по ул. Архитектора Вербицкого. Двое пешеходов после наезда автомобиля попали в больницу.

Об аварии OBOZREVATEL стало известно из собственного источника. Отметим, что инцидент случился около 18:50, на месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники скорой помощи и полиции.

По предварительным данным, за рулем Toyota была женщина. Машина сбила сразу двух пешеходов – женщину с ребенком 2006 года рождения.

Видео дня

В результате столкновения двое людей, среди которых несовершеннолетний, были госпитализированы. Характер травм не сообщается.

Более детальные обстоятельства аварии уточняются.

Осторожно, есть кадры 18+!

Напомним, что 29 июня в столице произошла масштабная авария. В Шевченковском районе, столкнулись стразу четыре автомобиля, а виновник ДТП якобы был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, ночью вторника около 1:30 на Южном мосту Honda Accord врезался в отбойник. Предварительно, это произошло из-за того, что водитель транспортного средства заснул.

Как ранее писал OBOZREVATEL: