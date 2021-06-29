В Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком. Фото ДТП
В Киеве во вторник, 29 июня, произошло ДТП возле ТРЦ New Way по ул. Архитектора Вербицкого. Двое пешеходов после наезда автомобиля попали в больницу.
Об аварии OBOZREVATEL стало известно из собственного источника. Отметим, что инцидент случился около 18:50, на месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники скорой помощи и полиции.
По предварительным данным, за рулем Toyota была женщина. Машина сбила сразу двух пешеходов – женщину с ребенком 2006 года рождения.
В результате столкновения двое людей, среди которых несовершеннолетний, были госпитализированы. Характер травм не сообщается.
Более детальные обстоятельства аварии уточняются.
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Напомним, что 29 июня в столице произошла масштабная авария. В Шевченковском районе, столкнулись стразу четыре автомобиля, а виновник ДТП якобы был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, ночью вторника около 1:30 на Южном мосту Honda Accord врезался в отбойник. Предварительно, это произошло из-за того, что водитель транспортного средства заснул.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
по статистике МВД, в Украине в среднем каждые 3 часа в ДТП погибает один человек, а травмы получают каждые 15 минут. В общем аварии в стране происходят каждые три минуты.
В Украине ремни безопасности использует всего каждый четвертый водитель. В то же время пояса могут сохранить жизнь 800 человек в год.