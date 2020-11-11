Дома у школьника, убившего отца, нашли "тайник". Детали ЧП в Киеве

В квартире в Оболонском районе Киева, где был убит 59-летний мужчина, правоохранители нашли несколько пакетов.

Как рассказали источники OBOZREVATEL, во время осмотра места преступления на ул. Приозерной полицейские обнаружили четыре пакета с белым веществом и один с сухим веществом зеленого цвета (растительного происхождения).

"Находки отправлено на экспертизу", – уточнил источник. Также, по его словам, пока неизвестно, кому принадлежали предположительно наркотические вещества.

Напомним, что 9 ноября в арендованной квартире, в которой жили муж с женой и двумя детьми, произошло убийство.

Во время ссоры глава семейства достал свой травматический пистолет и начал угрожать дочери и супруге. В этот момент не выдержал 15-летний сын и бросился с кухонным ножом на отца – нанес более тридцати ударов в шею.

Когда подросток понял, что отец мертв, то позвонил в полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали его – в Украине ответственность за самые тяжкие преступления наступает с 14 лет.

Открыто уголовное производство по ч.1. ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Был ли подросток в состоянии аффекта, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева открыли огонь по "герою парковки". Мужчина с огнестрельными ранениями был доставлен в больницу, а полиция разыскивает стрелка.