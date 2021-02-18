Директора лицея на Киевщине отстранили из-за отравления школьниц таблетками

Директора лицея "Гармония" в Боярке Киевской области, Светлану Сушко отстранили от исполнения обязанностей из-за отравления двоих школьниц таблетками прямо в учебном заведении.

Об этом написал на личной странице в Facebook мэр Боярки Александр Зарубин. Также он выразил соболезнования семье одной из девушек, которую спасти не удалось.

Глава города отметил, что городской совет уже начал ряд мероприятий, чтобы выяснить, должным ли образом выполняла свою работу администрация лицея, где случилась трагедия.

В частности, уже создана комиссия по обеспечению устойчивой воспитательной работы в учебных заведениях и издано распоряжение о проведении служебного расследования.

"Такие действия направлены на соблюдение строгого контроля по недопущению нарушения режима работы в учебных заведениях и привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении надлежащего выполнения должностных обязанностей", – подчеркнул Зарубин.

Напомним, трагедия в Боярке случилась 16 февраля. Две семиклассницы наглотались таблеток, в результате чего одна умерла, а одна попала в больницу. Ее состояние оценивают как средне стабильное. Впоследствии правоохранители установили, что девочки выпили 40 таблеток дротавертина, который они купили в аптеке на перемене.

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба отметил, что пострадавшая и погибшая ученицы могли участвовать в опасной интернет-игре. Знакомые девочек тоже частично подтвердили эту версию и предположили, что школьницы участвовали в челлендже вроде "выпей и посмотри, что будет".

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