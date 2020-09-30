"Девочку с колосками" восстановили и вернули к Музею Голодомора в Киеве. Фото

Скульптуру "Горка памяти детства", которая также известна как "девочка с колосками", восстановили и 29 сентября вернули к Музею Голодомора в Киеве.

Была проведена реконструкция пьедестала, добавлена табличка и устранены незначительные повреждения, сообщается на странице музей в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на церемонии заявил, что на акт вандализма отреагировал Всемирный конгресс украинцев и множество известных людей за пределами страны.

"Пока мы живы, мы должны помнить. Это символ того, что произошло с украинской нацией в 1932-1933 годах", – сказал он.

В свою очередь гендиректор музея Олеся Стасюк напомнила, что это уже не первый случай надругательства над символами памяти о преступлении коммунистического режима.

"Несколько лет назад вандалы облили краской скульптуры ангелов, ломали таблички с названиями сел, занесенных на "черные доски", срывали светильники, калечили пьедестал скульптуры "Горка памяти детства"", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 22 августа в Киеве возле мемориального комплекса памяти жертв голодомора трое неизвестных сорвали с постамента памятник "девочка с колосками". После инцидента скульптуру забрали на реставрацию.