"Киевским маньяком" оказался выдворенный из России шахматист. Эксклюзив о резонансном ЧП

Подозреваемый в убийстве и расчленении 73-летнего киевлянина после начала войны на Донбассе сбежал в Россию, однако спустя несколько лет был выдворен в Украину.

OBOZREVATEL выяснил новые факты о резонансном преступлении, шокировавшем украинцев. Подробнее читайте в нашем материале.

Страшная находка

В феврале 2020 года в заливе Собачье устье (Оболонский район Киева) рыбак нашел пакет, в котором находилась человеческая голова. По информации правоохранителей, она была отрезана, погибшему приблизительно 60-70 лет.

Спустя месяц, в марте, из Днепра выловили пакет и с человеческими конечностями. В столице стали шириться слухи о маньяке, который расчленяет жертв.

Опознание жертвы преступления осложнялось тем, что останки длительное время пробыли в воде, и полицейские стали проверять заявления о пропавших без вести.

Как стало известно OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года в Оболонское райуправление полиции Киева обратилась женщина с заявлением об исчезновении брата. Какими были их отношения – неизвестно, но не виделись родственники еще с лета 2019 года. Так Юрий Архангельский попал в базу розыска без вести пропавших в Украине.

По информации наших источников, Архангельский – уроженец Львовской области, долгое время жил в Москве. ИНН (индивидуальный налоговый номер) в Украине ему присвоили только в 2004 году.

"После экспертиз, в частности, по ДНК, выяснилось: части тела, найденные в феврале и марте в Киеве, принадлежат одному и тому же человеку", – рассказал источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах.

Как вышли на "маньяка"

Квартира Архангельского находится в одной из многоэтажек на Оболонском проспекте, однако с 2018 года в ней жил квартирант – уроженец Донецкой области. Судя по всему, снимал комнату в квартире с хозяином.

Полицейские стали проверять его на возможную причастность к преступлению.

"Данные мобильного оператора принесли положительный результат. А потом подозреваемого задержали в Вышгороде, куда он переехал. Проверили его на полиграфе и реакция на определенные вопросы дала уверенность в причастности этого человека к жестокому убийству", – сообщил источник OBOZREVATEL.

Также, по информации правоохранителей, в арендованной квартире обнаружили вещи, принадлежавшие погибшему мужчине.

Одна из версий следствия – якобы желание подозреваемого отобрать квартиру у старика.

В разгар войны сбежал с Донбасса в Россию

Как стало известно OBOZREVATEL, в убийстве Архангельского подозревается 37-летний Игорь Кремета.

Он родился в Енакиево, учился в Донецком национальном техническом университете. Однако однокурсники его практически не видели, так как Игорь практически все время пропадал на соревнованиях.

Кремета – мастер спорта по шахматам, его профиль есть и на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Правда, он уже давно не играет.

С 2005 года Кремета зарегистрирован как частный предприниматель. Сфера деятельности – розничная торговля офисным и компьютерным оборудованием, а также консультирование по вопросам информатизации.

Осенью 2014 года он переехал в Россию. Кремета засветился на российских сайтах, предлагал услуги.

Долги, суды и выдворение

В 2016 году Железнодорожный суд г. Орла в отношении Креметы вынес заочное решение, так как ответчик не явился на заседание. Оказалось, что он занял деньги у гражданина России и не отдал их. Суд постановил взыскать долг. Правда, в открытом доступе нет информации о сумме.

В России живет и его, судя по всему, уже бывшая жена. Правда, на странице матери Игоря в одной из социальных сетей, она указана как невестка.

В разговоре с журналистом OBOZREVATEL женщина заявила, что уже два года ничего о нем не знает и не живет с ним. Также она написала, что периодически ей пишут и ищут Игоря. Судя по риторике ("я ему не поручитель"), возможно ищут те люди, кому он задолжал.

Также OBOZREVATEL выяснил, что в 2018 году Кремета был депортирован из РФ.

В решении Железнодорожного суда г. Орла (РФ) от 5 июля 2018 года говорится, что "гражданин республики Украина Кремета И.В. прибыл на территорию РФ 7.10.2014 года. 13.05.2018 года Кремета И.В. снят с регистрационного учета по месту жительства в г. Орел. До настоящего времени Кремета И.В. пребывает на территории РФ, не имея документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации, а также уклоняется от выезда из Российской Федерации".

В итоге Кремету из центра временного содержания иностранных граждан отправили в Украину. И теперь, в случае доказательства его вины в тяжком преступлении, 37-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Ему уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.