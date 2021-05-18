В Киеве пытался покончить с собой сын многодетных родителей, умерших от COVID-19

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Криминал
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Сын Дианы и Владимира Родиковых прыгнул с моста

15-летний подросток, который спрыгнул с моста в Киеве и в тяжелом состоянии попал в больницу, оказался сыном многодетных супругов Дианы и Владимира Родиковых, умерших от COVID-19 в марте. Пара воспитывала 13 детей.

Личность подростка установило издание "Моя Киевщина". Известно, что парень ушел из дома в селе Липовый Скиток (Фастовщина), написав о том, что намерен покончить жизнь самоубийством.

По данным СМИ, пострадавший – 15-летний Денис Родиков. Его родители воспитывали трех своих и восемь приемных детей.

Денис Родиков
Диана и Владимир Родиковые

Диана Родикова умерла 29 марта. Она находилась в реанимации на аппарате ИВЛ. За девять дней до этого в больнице скончался ее муж, переселенец с Донбасса. Он не дожил до своего 45-летия всего месяц.

Опеку над братьями и сестрами после смерти родителей решила взять старшая дочь Александра вместе со своим супругом. Подробности трагической истории можно почитать в нашем материале.

Семья воспитывала 13 детей
Facebook Владимира Родикова

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