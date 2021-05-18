В Киеве пытался покончить с собой сын многодетных родителей, умерших от COVID-19
15-летний подросток, который спрыгнул с моста в Киеве и в тяжелом состоянии попал в больницу, оказался сыном многодетных супругов Дианы и Владимира Родиковых, умерших от COVID-19 в марте. Пара воспитывала 13 детей.
Личность подростка установило издание "Моя Киевщина". Известно, что парень ушел из дома в селе Липовый Скиток (Фастовщина), написав о том, что намерен покончить жизнь самоубийством.
По данным СМИ, пострадавший – 15-летний Денис Родиков. Его родители воспитывали трех своих и восемь приемных детей.
Диана Родикова умерла 29 марта. Она находилась в реанимации на аппарате ИВЛ. За девять дней до этого в больнице скончался ее муж, переселенец с Донбасса. Он не дожил до своего 45-летия всего месяц.
Опеку над братьями и сестрами после смерти родителей решила взять старшая дочь Александра вместе со своим супругом. Подробности трагической истории можно почитать в нашем материале.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В Вышгороде 14-летний парень покончил жизнь самоубийством. До этого в чате с одноклассниками он угрожал взорвать боевые патроны.
В Украине, в сравнении с 2020 годом, выросло количество детских самоубийств. За первые четыре месяца 2021 года 126 детей совершили суициды или их попытки против 123 в прошлом году.
Кто виноват и что делать для спасения жизней несовершеннолетних – читайте в материале по ссылке.