Подросток, прыгнувший с моста после смерти родителей от коронавируса, записал предсмертное видео

15-летний Денис Родиков, который спрыгнул с моста в Киеве 17 мая, перед самоубийством записал видео, сообщив о своем намерении. Сын многодетных родителей, умерших ранее от COVID-19, скончался в больнице 18 марта.

В ролике парень рассказал, что хочет покончить с собой не из-за школы или буллинга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киевской области в Facebook, поделившись фрагментом видео (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Свое обращение подросток опубликовал в одной из социальных сетей. "Не из-за школы я так решил поступить, не из-за того, что меня там кто-то буллит. Такого нету", – говорил в предсмертном видео несовершеннолетний.

Родиков также попал на камеру видеонаблюдения, пока шел к мосту. В полиции отметили, что парень для маскировки выбросил верхнюю одежду по дороге, в поселке Калиновка.

В Киеве парень прыгнул с моста на бетонный тротуар. В тяжелом состоянии он попал в больницу. Около 6:00 вторника, 18 мая, несовершеннолетний умер.

Добавим, что о суициде Родиков также писал в Instagram. Его родители, Диана и Владимир Родиковы, заболели коронавирусом в марте. Первым в Васильковской больнице 20-го числа скончался мужчина, а женщины не стало 29 марта. Пара воспитывала 13 детей: трех своих и восемь приемных.

Опеку над братьями и сестрами после смерти родителей решила взять старшая дочь Александра вместе со своим супругом. Подробности трагической истории можно почитать в нашем материале.

Фрагмент предсмертного видео и записи с камер наблюдения:

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