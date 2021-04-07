Бывшему мужу киевской стилистки Положай дали пожизненный срок за ее убийство

В Киеве убийцу известной стилистики и владелицы столичного салона красоты Екатерины Положай – ее экс-мужа – приговорили к пожизненному заключению. Хотя обвиняемый в жестоком преступлении, произошедшем в ноябре 2015 года, свою вину не признал.

У женщины остались двое детей, которым преступник должен выплатить по 5 миллионов гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

Следствие напомнило, как почти 5,5 года назад мужчина нанес своей 37-летней бывшей жене многочисленные ранения, преимущественно в область лица и шеи прямо в ее салоне красоты в Шевченковском районе столицы. Злоумышленник тщательно спланировал и организовал убийство. В частности, он изучил распорядок дня женщины, а также ее маршруты передвижения по городу.

"В день убийства мужчина заблаговременно прибыл в салон красоты, которым управляла женщина, и стал ожидать ее приезда, находясь неподалеку. Зайдя за ней в помещение, где между ними возник конфликт, пользуясь отсутствием посторонних лиц, обвиняемый с особой жестокостью нанес экс-жене многочисленные ранения..., которые привели к еесмерти", – говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый пытался отвести от себя подозрение, уничтожая доказательства и придумывая алиби. Однако следствию удалось получить неопровержимые доказательства совершения преступления именно им, и во время судебного разбирательства вину обвиняемого полностью доказали.

Так, 6 апреля решением Шевченковского районного суда Киева экс-мужа Екатерины Положай признали виновным по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества) УК Украины и осудили к максимальному наказанию в виде пожизненного лишения свободы.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны о взыскании с обвиняемого по 5 млн гривен причиненного морального и материального ущерба двум несовершеннолетним детям и родителям убитой женщины, а также об их пожизненном содержании.

"До вступления приговора в законную силу обвиняемый, который свою вину в совершении преступления не признал, будет находиться под стражей", – заключили в столичной прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 ноября 2015-го в Киеве в собственном салоне убили известную стилистку Екатерину Положай. Тело женщины с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили в ее собственном салоне по улице Сечевых Стрельцов.