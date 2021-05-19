В Киеве подросток покончил с собой после смерти родителей от COVID-19: стали известны новые подробности

В четверг, 20 мая, на Киевщине похоронят 15-летнего Дениса Родикова, который 17-го числа спрыгнул с моста и скончался спустя сутки в больнице. Его многодетные приемные родители в марте умерли от коронавируса. Однако друзья и знакомые не готовы утверждать, что именно это подтолкнуло парня покончить с собой. Психологи также не обнаружили у подростка плохих мыслей.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Сейчас близкие готовятся к похоронам Дениса. В школе в селе Даниловка, где он учился в 10 классе, установили траурное фото мальчика. Преподаватели и одноклассники не могут прийти в себя после трагедии.

На странице школы в Facebook появилось соболезнование родным, отмечается, что Денис был "очень активным, жизнерадостным и светлым юношей, который только начинал строить свои планы на жизнь, вдыхал каждое ее мгновение на полную грудь, радовал своих родных, близких и друзей, мечтал, любил…"

"Дети не умирают, они становятся ангелами и смотрят на нас с небес!" – написано в сообщении.

Это уже третья потеря в семье Родиковых, в марте дети пережили смерть своих родителей – Дианы и Владимира, которые скончались от коронавируса. У них было пятеро родных и восемь приемных детей.

Опеку над всеми взяла на себя 21-летняя Александра, старшая дочь, которая год назад вышла замуж. Пока оформлялись документы, дети находились в приюте, где с ними общались психологи.

Жители села Липовый Скиток на Фастовщине рассказывают, что семья занималась обустройством своего дома. "Я видел, как им привозили мебель, они таскали новые матрасы. Словом, обновляли свой дом. Александра вполне справлялась с детьми. Никаких конфликтов ни при родителях, ни после их смерти у них не было. Когда мама и папа были живы, то Володя на автомобиле отвозил их в школу в соседнее село и привозил назад. А теперь они ходили сами или их привозил школьный автобус. Все учились, старались", – рассказал OBOZREVATEL один из местных мужчин.

"Дети были счастливы. Наконец-то вернулись. В приюте с ними работали психологи, и, насколько я знаю, все у них было хорошо. После Пасхи я раза три заходил к ним. Мы старались с детьми не поднимать тему смерти родных, я говорил им утешительные слова. Видел Дениса. Он был общительным, вовсе не замкнутым. Мы разговаривали с ним. Он увлекался спортом, пользовался вниманием девочек, был веселым, имел много друзей. Просто в голове не укладывается, почему он так поступил", – говорит OBOZREVATEL местный священник отец Сергей.

Он предполагает, что причиной самоубийства Дениса могли стать пресловутые "группы смерти". "Обратите внимание, что в соцсети он указал дату смерти – 17 мая 2021 года. Так обычно делают те, кого втягивают в эти группы", – считает священник. Хотя это лишь его версия.

Рано утром 17 мая Денис вышел из дома, когда вся семья еще спала, сел в маршрутку и уехал. Позже, когда к поискам парня привлекли полицию, по камерам видеонаблюдения увидели, что в селе Калиновка мальчик выбросил свою верхнюю одежду.

"Примерно в 9:30 утра ко мне прибежали Даниил и Богдан, его братья. Сказали, что пропал Денис, попросили помочь искать. Я сел на машину, мы объездили окрестности, но его так и не нашли", – рассказывает отец Сергей.

Самоубийство он совершил, прыгнув с моста в районе станции "Дачная" в Киеве. Его нашли на тротуаре с травмой головы и доставили в больницу №17 в столице, где врачи провели операцию. Однако спасти подростка так и не удалось – он умер на следующее утро, 18 мая.

Также Денис оставил видео, в котором говорит о своем намерении уйти из жизни. В сеть выложили лишь небольшой кусочек записи, где парень снимает ответственность за свой поступок со школы.

Полиция Киевской области начала уголовное производство по ст. 120 УК Украины (доведение до самоубийства). В пресс-службе пояснили, что сейчас рассматривают несколько версий случившегося, однако пока идет следствие, их не разглашают.

Также говорят и о тяжелом психоэмоциональном состоянии парня после смерти родителей. Хотя психических заболеваний у подростка ранее не диагностировали.

Правоохранители призывают родителей и опекунов быть внимательнее к своим детям, интересоваться их проблемами, стараться помочь. Они просят подростков в случае, если их друзья даже в шутку демонстрируют подозрительное поведение, сообщать об этом взрослым.